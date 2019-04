Mögglingen | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Mögglingen ist aufgeblüht

In der TVM-​Halle in Mögglingen präsentierten fünf Arbeitsgruppen des Gartenschau-​Ausschusses, was die kleinste der 16 Remstal-​Gartenschau-​Kommunen unter großem ehrenamtlichen Engagement und unter Mithilfe des Bauhofs in den letzten zwei Jahren intensiv erarbeitet und umgesetzt hatte.

Bürgermeister Adrian Schlenker meinte, Mögglingen sei in den letzten zwei Jahren richtig aufgeblüht, tolle Projekte seien durch das Ehrenamt entstanden. Bis auf einEuro teures Projekt an der Remsaue, wo die Lauter in die Rems fließt, sei alles ehrenamtlich erarbeitet worden. Ganz besonders stolz war der Bürgermeister auf den Aussichtsturm am Grubenholz mit einem wunderbaren Panoramablick. Was Mögglingen für die Remstal-​Gartenschau bereithält, erfahren Sie am. April in der Rems-​Zeitung.

