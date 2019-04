Blaulicht | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Schwerer Verkehrsunfall in der Weststadt

Fotos: has

Ein Verkehrsunfall bei der B 29 -​Ausfahrt im Gmünder Westen sorgt derzeit für kilometerlange Staus. Polizei, Notärzte und die Feuerwehr Gmünd sind im Einsatz. Ersten Aussagen nach gibt es auch Verletzte.

ERGÄNZUNG aus dem Polizeibericht:

Ein 83 -​Jähriger verließ gegen 13 Uhr mit seinem Golf die B 29 und fuhr anschließend in die K 3268 in Richtung Großdeinbach ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Mercedes, dessen 19 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Straße wurde hierdurch blockiert. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigung der Fahrbahn war diese längere Zeit gesperrt. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagenbesatzungen versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro beziffert. Der Fahrer im Golf verletzte sich leicht, seine 79 Jahre alte Beifahrerin schwer. Der Mercedes-​Fahrer wurde leicht verletzt. Eine 15 -​jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt, eine weitere Person im Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Verkehrsunfall sorgte auch für kilometerlange Staus.







Eine Übersicht über den aktuellen Verkehrsverlauf findet man bei googlemaps unter

