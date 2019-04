Blaulicht | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Unfall: Einhorntunnel in Gmünd gesperrt

Galerie (3 Bilder)

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es im Gmünder Einhorntunnel zu einem Unfall, an dem nach ersten Informationen drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der Tunnel musste deshalb in beide Richtungen gesperrt werden.

Über das Ausmaß des Unfalles liegen noch keine konkreten Angaben vor. Über Googlemaps kann man sich aber über die Sperrung und mögliche weitere Verkehrsbehinderungen hier informieren.

