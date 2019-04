Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

„Wir wollen eine bessere Zukunft“

Galerie (7 Bilder)

Fotos: esc, läm

Seit Januar kommen freitags junge Menschen auch im Ostalbkreis zusammen, um gegen den Klimawandel aufzustehen. „Es ist unsere Zukunft. Wir bekommen das doch alles ab.“ Mara ist zehn Jahre jung und geht in die vierte Klasse. Und sie ist mit Klassenkameradinnen zum ersten Mal vor dem Rathaus um „Fridays for Future“ zu unterstützten. Am Freitagnachmittag war kein Unterricht. Sie kommen in ihrer Freizeit.

6

Es sind nicht ganz so viele gekommen, wie die Sprecher der Freitagsdemonstration sich erhofft hatten. Dafür haben auch etliche Erwachsene – Eltern, Mitglieder des Gmünder Gemeinderats und Menschen, die sich für die Umwelt interessieren und die Jugendlichen unterstützen und ernst nehmen – den Weg zum Marktplatz gefunden.Und auch sie klatschen Beifall, als Bianca Dreschler ihre Ansprache zur Kundgebung vorträgt. Was sie zu sagen hat, erfahren Sie am. April in der Rems-​Zeitung.

»„Wir wollen eine bessere Zukunft“« teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Edda Eschelbach

34 Sekunden Lesedauer

103 Aufrufe

59 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 70