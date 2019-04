Schwäbisch Gmünd | Samstag, 06. April 2019 Samstag, 06. April 2019

Bürgerdialog mit EU-​Kommissar Stylianides: Deutschland profitiert von Europa

Galerie (7 Bilder)

Fotos: gbr

Europa ist in den Augen von vielen ja an allem schuld, was nicht so gut läuft. Dass jedoch insbesondere Deutschland sehr vom europäischen Miteinander profitiert, zog sich als roter Faden durch den Bürgerdialog mit EU –Kommissar Christos Stylianides und Thomas Strobl, dem Vize-​Ministerpräsidenten von Baden-​Württemberg. Schülerinnen sangen gemeinsam mit Stephanie Kutil zur Eröffnung ein Europa-​Lied.

Das Thema „Vereintes Europa“ spalte die Bevölkerung offensichtlich in zwei Lager, so die Erfahrung vom Ersten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse. Aber je mehr die Menschen hingegen über Europa wirklich Bescheid wissen, desto mehr betrachten sie das internationale Miteinander als einen Gewinn. „Wir müssen daher mehr über Europa kommunizieren – und zwar nicht so sehr über Zahlen, sondern mehr über Emotionen, um den europäischen Geist zu wecken“, forderte Bläse.







Die Rems-​Zeitung berichtet in der Samstagausgabe über den Besuch des EU –Kommissars in Gmünd.

»Bürgerdialog mit EU-Kommissar Stylianides: Deutschland profitiert von Europa« teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer

89 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 62