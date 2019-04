Blaulicht | Samstag, 06. April 2019 Samstag, 06. April 2019

Transporter geknackt

Am Samstag gegen 04 : 35 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Anwohner darüber informiert, dass an abgestellten Transportern an einem Baumarkt in der Graf-​von-​Soden-​Straße in Schwäbisch Gmünd die Alarmanlage angegangen sei.

Als die Streifen der Polizei vor Ort waren, konnten drei junge Männer festgenommen werden, die in den Transporter eingedrungen waren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Alle drei Personen sind derzeit im Gewahrsam der Polizei.

