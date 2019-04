Mutlangen | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Naturheiltage — ein voller Erfolg

51 Aussteller hatten sich im Mutlanger Forum versammelt und standen bei der Gesundheitsmesse der ganz besonderen Art den mehreren Tausend Besuchern mit ihren Angeboten, ihren Produkten und ihrer Erfahrung zur Verfügung.

„Naturheilkunde ist der Weg zu mir“, erklärte der Vorsitzende des Freundeskreises Naturheilkunde, Harald Welzel, warum er sich den ganzheitlichen und natürlichen Heilverfahren zugewandt hat. „Was andere von außen erwarten, muss von innen, aus mir selbst, kommen“, führt er aus. Diese Überzeugung teilen viele und dementsprechend groß war der Andrang zu den Naturheiltagen, die an drei Tagen im Mutlanger Forum und im Franziskus Gymnasium stattfanden.







Was den Besucher im Einzelnen geboten wurde, erfahren Sie am 8 . April in der Rems-​Zeitung.

