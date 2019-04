Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Pferdetag in Gmünd: Rekordbeteiligung, tolle Pferde und bunte Show

Die einen rank, schlank und hochbeinig, die andern klein und wuschelig und wieder andere riesige Kraftpakete: Wie unterschiedlich Pferde sein können, führte der Gmünder Pferdetag auf dem Marktplatz eindrucksvoll vor Augen. Nach der Prämierung gab es ein buntes Showprogramm.

„ 113 angemeldete Stuten – so viele hatten wir noch nie bei einer Prämierung am Gmünder Pferdetag“, freute sich Horst Klunzinger. Der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Schwäbischer Wald führte die Attraktivität dieser Veranstaltung für die Pferdezüchter auf verschiedene Faktoren zurück. „Das ist hier eine wunderbare Plattform für die regionale Pferdezucht“, erklärte Klunzinger und zeigte sich überzeugt, dass in Gmünd wirklich alles passt. Noch dazu an einem sonnigen Frühlingstag, an dem es für die Pferdehalter weder zu heiß noch zu kalt war.





