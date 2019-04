Sport | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

TSV Alfdorf/​Lorch unterliegt Oppenweiler/​Backnang mit 27 : 28 ( 16 : 14 )

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Acht Sekunden sind noch zu spielen gewesen in der Lorcher Schäfersfeldhalle zwischen dem TSV Alfdorf/​Lorch und dem HC Oppenweiler/​Backnang. 27 : 28 hat die Anzeigentafel angezeigt – und Jan Spindler ist zum Siebenmeter für den heimischen TSV angetreten. Die Nummer 71 hat den Ball jedoch über das Tor gejagt, der TSV verloren.

Die Pleite alleine an Spindler und dieser Siebenmeter-​Situation festzumachen, wäre aber natürlich zu einfach. Die Zuschauer sahen ein über weite Strecken flottes Handball-​Württembergliga-​Spiel, zahlreiche technische Fehler auf beiden Seiten und Phasen, in denen sich die Teams zwischendrin recht lange Pausen gönnten. Nach acht Minuten ließ es sich für die Gastgeber noch ganz gut an, stellte Spindler doch auf 6 : 2 . Auch beim 8 : 4 ( 11 .) durch Robin Czapek waren in Lorch alle auf Sieg programmiert. Doch die Gäste holten sowohl ein 6 : 9 , als auch ein 9 : 12 auf ( 19 .; 25 .). Dennoch schaffte es die Wieczorek-​Sieben, sich mit einem 16 : 14 in die Pause zu retten. Was aber in dieser besprochen wurde, das bleibt wohl ein Geheimnis zwischen Mannschaft und Trainerteam, denn plötzlich lief gar nichts mehr zusammen bei den Gastgebern. Der HC dagegen sprühte vor Spielfreude und erspielte sich dank eines 6 : 0 -Laufs die 20 : 16 -Führung. Lars Rauch war es, der die 7 : 13 -Minuten-Torflaute durchbrach und traf. Doch das schockte Oppenweiler/​Backnang in keinster Weise. Nach 45 Minuten stand es 20 : 25 aus Sicht der Gastgeber, die seit der 40 . Minute Dragan Jerkovic zwischen den Pfosten hatten und der zu diesem Zeitpunkt bereits einen Siebenmeter gehalten hatte.





Den ausführlichen Bericht sowie Stimmen zum Duell lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer

56 Aufrufe

31 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 71