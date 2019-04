Kunst im Heubacher Schloss: Objekte von Peter Otto Hilsenbek

Kultur | Montag, 08. April 2019 Montag, 08. April 2019

Schon besonders: Einerseits sind es die Objekte und die Materialien, mit denen Peter Otto Hilsenbek arbeitet, andererseits war es eine Premiere im Heubacher Schloss , dass der Künstler selbst Musik machte und selbst in seine Kunst einführte.

Peter Otto Hilsenbek blickte zurück auf seine Jugend: Auf das Schloss, das in dener Jahren noch bewohnt war von Menschen, die nicht vom Glück überschüttet waren. Auf das große Adelshaus konnte er von der Schreinerwerkstatt, in der er seine Lehre machte, schauen. Er erinnerte an den Blockturm als eines der ersten autonomen Jugendzentren in Baden-​Württemberg. Diesen hatte er mit Heiner Lukas und Michael Gaedt innen ausgemalt.Schon als Kind war ihm klar, er will Malerei studieren. Jedoch er wurde weder an der Werkkunstschule in Schwäbisch Gmünd noch auf der Akademie genommen. Künstler wurde er dennoch. Hilsenbeks Buchobjekte werden im Heubacher Schloss ausgestellt bis. Mai.

