Schwäbisch Gmünd | Montag, 08. April 2019

Wundersames Wachstum: Gmünder Riesenrutsche offenbar länger als geplant

Foto: hs

Sollte es tatsächlich ein „Planungsfehler“ sein, dann dürfte die Freude darüber in diesem Fall überwiegen: Die neue Gmünder Riesenrutschbahn am Zeiselberg ist offenbar einige Meter länger als zunächst vorgesehen.

Ursprünglich war stets von einerlangen Riesenrutsche die Rede, als die Planung für das Projekt eingeleitet und wiederholt vorgestellt wurde. Doch bei der Montage letzte Woche zweifelten viele Zuschauer diese Größenangabe an. Das hat nun Dipl.Ing. Thomas K. Peter, der dieses Projekt ehrenamtlich begleitete, keine Ruhe gelassen. Seine Nachmessungen haben ergeben, dass die Rutschröhre tatsächlichMeter lang ist. Hinzu kommt der zweieinhalb Meter lange Auslauf. Möglicherweise handelt es sich nun auch um die größte öffentlich zugängliche Spielplatz-​Rutschbahn dieser Art in Deutschland. Das neue „rutschige Gmünder Wahrzeichen“ findet — obwohl noch gar nicht in Betrieb — vor allem auch in den sozialen Netzwerken enorme Resonanz, überwiegend sehr positiv und voller Vorfreude. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

