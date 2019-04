Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. April 2019 Dienstag, 09. April 2019

Die vertrauten Figuren des Heiligen Grabes im Münster sind zurück

Eineinhalb Jahre lang mussten die Gmünder auf die vertrauten Figuren des Heiligen Grabes in der Chor-​Scheitelkapelle des Heilig-​Kreuz-​Münsters verzichten. Der Grund: Im Atelier des Landesamtes für Denkmalpflege in Esslingen am Neckar wurden sie einer sorgfältigen Analyse unterzogen. Am Dienstag nun wurden die Figuren zurück an ihren angestammten Platz im Münster gebracht.

Rechtzeitig vor Ostern, wie Andrea Rack, zweite Vorsitzende des Münsterbauvereins, betonte. Denn mit Beginn der Karwoche stehe das Heilige Grab im Münster im Mittelpunkt. Restauratorin Friederike Fischer hat die Analyse zum Thema ihrer Masterarbeit gemacht und sich in den vergangenen eineinhalb Jahren ausführlich mit den Figuren, diebisZentimeter groß sind, beschäftigt. Was sie und die zuständige Restauratorin Karin Schinken zu berichten hatten, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

