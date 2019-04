Sport | Dienstag, 09. April 2019 Dienstag, 09. April 2019

FC Bargau: Pajic folgt auf Stefan Klotzbücher

Slobodan Pajic folgt auf Stefan Klotzbücher und wird zur Saison neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft des Fußball-​Landesligisten FC Germania Bargau. Antonio Avigliano unterstützt ihn als Co-​Trainer.

DerGermania Bargau ist bei seiner Trainersuche für die Saison/​fündig geworden. Slobodan Pajic und Antonio Avigliano übernehmen ab Sommer das Traineramt der ersten Mannschaft desSlobodan Pajic ist ausgebildeter Fußballlehrer und in der Region insbesondere als Spieler, Co-​Trainer und Trainer desAalen bekannt. Darüber hinaus war Slobodan Pajic schon Trainer bei derAnsbach, der TSG Hofherrnweiler und den SF Schwäbisch Hall.„Wir haben mit Slobodan Pajic die ideale Besetzung für den Trainerposten beimBargau gefunden, um dem gesamten Verein und insbesondere der Mannschaft einen neuen Impuls in eine neue Zukunft zu geben“, sagen unisono die beiden Verantwortlichen desBargau, Vedran Cutura (Abteilungsleiter Fußball) sowie Gerold Bläse (Vorstand Fußball).Unterstützt wird Slobodan Pajic von dem in Böbingen wohnhaften Antonio Avigliano, der als Co-​Trainer fungieren wird. Avigliano durchlief bereits diverse Stationen und war zuletzt beim Bezirksligisten Sportfreunde Lorch als Co-​Trainer tätig.

