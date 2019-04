Sport | Dienstag, 09. April 2019 Dienstag, 09. April 2019

SGB-​Handballer stellen Heimstärke unter Beweis

Ihre Heimstärke haben die LandesligaHandballer der SG Bettringen in der Uhlandhalle wieder unter Beweis stellen können. In einer schnellen und fairen Partie gewann das Team des Trainerduos Klaus Schwenk/​Armin Schneider gegen die TSG Söflingen II verdient mit 34 : 31 .

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10 . April.



Man merkte der Heimmannschaft deutlich an, dass sie gewillt war, die Auswärtsniederlage in Vöhringen vergessen zu machen. Zumal dies der Bettringer Fantag und auch das letzte Heimspiel in der Saison/​war.Die SGB, wieder unterstützt von den Trommlern und zahlreichen Zuschauern, ging mitin Führung. Dann allerdings zeigte auch die TSG Söflingen II, weshalb sie nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Die beiden besten Söflinger Torschützen, Patrick Klöffel und Faris Hadzic, brachten ihre Farben mitin Front. Doch die SGB hielt mit Toren von Marcel Spindler und Manuel Stelzer dagegen. Als in der. Minute die Gäste gleich zwei Zeitstrafen kassierten, nutzten dies die Gastgeber und zogen aufdavon. Doch die TSG II ließ sich nicht abschütteln und erzielte mit der Halbzeitsirene den-Patt.

