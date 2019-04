Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. April 2019 Dienstag, 09. April 2019

„Weinsteige“ Zeiselberg: Jetzt mit „Rankhilfe, an der man sich notfalls festhalten kann“

Die extrem steile „Weinsteige“ am neuen Zeiselberg bleibt Gesprächsthema der Bürger. Sie wird aktuell nun doch mit einem Geländer mit Handlauf nachgerüstet, das offiziell aber gar kein Geländer mit Handlauf ist, sondern eine „Rankhilfe für Weinreben, an der man sich notfalls festhalten kann“.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Bürger und Gartenschaubesucher sozusagen freischwebend die aus dem unteren Remstal nachempfundenen „Weinbergstäffala“ hinauf und hinab steigen dürfen. Beiderseits werden noch Weinreben gepflanzt. Nun wird entlang der Betonkontruktion aber doch noch eine Vorrichtung montiert, die an ein sicheres Treppengländer erinnert. Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann bestreitet auf Anfrage der Rems-​Zeitung jedoch, dass es sich um ein Geländer mit Handlauf handle, das man aus Sicherheitsgründen eilends nachgerüstet habe. Es sei vielmehr eine Rankhilfe für die Weinreben, an der man sich notfalls auch festhalten könne, so wie ursprünglich auch gedacht. Auffallend auch, dass die Weinsteige jetzt mit abschließbaren Toren versehen wird. Bekanntgeworden ist dazu, dass darüber nachgedacht wird, die Weinsteige während der Gartenschau nur als Bewirtschaftungsweg für Weinberg zu nutzen und für den Publikumsverkehr zu sperren.







Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

