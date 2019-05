2 : 4 : FC Durlangen verpasst die Überraschung im Pokalhalbfinale

» Mittwoch, 01. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

So oder so ist es ein Highlight gewesen für den Fußball-​A-​Ligisten FC Durlangen. Im Bezirkspokal-​Halbfinale haben sie den Bezirksligisten FV Unterkochen empfangen und sind diesem nach aufopferungsvollen Kampf am Ende mit 2 : 4 ( 1 : 2 ) unterlegen.

Den Spruch: „Das ganze Dorf ist da!“, den kennt man vom Fußballplatz ja schon. Am Maifeiertag aber konnte man tatsächlich meinen, dass ganz Durlangen auf den Sportplatz in der Zimmerbacher Straße gekommen war, um den heimischen FCD, der als Underdog gegen den Favoriten ein weiteres Mal im Pokal überraschen wollte, anzufeuern. Und wie Bezirksligisten zu knacken sind, das hat die Mannschaft von Soner Nergiz in den vorherigen Runden bereits gezeigt. Die SG Bettringen und auch die Sportfreunde Lorch schieden gegen den FCD aus. An diesem Maifeiertag aber sollte der Hattrick ausbleiben. „Unterkochen war das ganze Spiel über die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann scho ein wenig den Zugriff, doch der FVU war schon abgezockter im Vergleich zu unserer jungen Mannschaft“, räumte Nergiz nach der Partie ein.





Den Spielbericht sowie Stimmen zum Spiel lesen Sie in unserer Donnerstagsausgabe. Auf unserer Facebookpräsenz haben wir zudem noch zwei Videos zu dieser Partie eingestellt.



