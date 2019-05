9 . Gmünder Bowlingmeisterschaft

Zwischen dem 1 . Mai und 2 . Juni finden im Bowlingzentrum „Leuchtturm“ zum neunten Mal die offenen Gmünder Bowlingmeisterschaften statt. Hier können Hobby– und Vereinsspieler für nur zwei Euro Startgeld interessante Preise und Pokale der Rems-​Zeitung gewinnen.

Gespielt werden kann täglich abUhr bisUhr, am Wochenende sogar bisUhr — bis zum. Mai. Gespielt werden zwei Durchgänge, die besten acht Damen und Herren kommen ins Finale, das dann am. Juni ausgetragen wird. Es gibt auch eine Mannschaftswertung. Ein Team besteht aus bis zu fünf Spieler/​innen, die besten drei kommen in die Wertung. Neu ist in diesem Jahr, dass alle Nicht-​Vereinsspieler am Finaltag die Möglichkeit haben, einen Extrapreis zu gewinnen: Ein Jahr lang kostenlos auf den Bahnen im Leuchtturm trainieren.

