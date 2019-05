Gmünd: Unterflurcontainer fürs Altglas

Mittwoch, 01. Mai 2019

Fotos: Marcus Menzel

An der Remsgalerie in Gmünd sind vier moderne Unterflurcontainer für Glasabfälle installiert worden. Am Dienstag, 30 . April, wurden sie offiziell in Betrieb genommen. Hierzu war sogar Landrat Klaus Pavel nach Gmünd gekommen.

Die Errichtung der ersten Unterflurcontainer sei einer der ersten Impulse im Rahmen der Initiative „Saubere Ostalb“, meinte der Landrat in einer kurzen Ansprache. Auch der OB zeigte sich erfreut über die neue Anlage, die insgesamt vier stylische Einwurfsäulen für die verschiedenen Glassorten umfasst. Mitarbeiter derdemonstrierten, wie die Container entleert werden. Ein Video hierüber sehen Sie unter face​book​.de/​r​e​m​s​z​e​itung. Mehr über die Einweihung der Anlage in der RZ am Donnerstag,. Mai.

