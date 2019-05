Maikundgebung auf dem Johannisplatz

» Mittwoch, 01. Mai 2019

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Europa jetzt – aber richtig“ fand am Feiertag bei schönstem Sonnenschein die traditionelle Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Johannisplatz statt.

DGB

MdB

AOK

Der Hauptredner am Tag der Arbeit, der alternierende–Kreisvorsitzende Peter Yay Müller, konnte unter den Zuhörern auch den Parlamentarischen Staatssekretär undChristian Lange, Oberbürgermeister Richard Arnold, den ehemaligen OB Wolfgang Leidig, den Chef der, Michael Svoboda sowie mehrere Stadträte und Vertreter verschiedener Parteien und Organisationen begrüßen. Es gehe, so Müller, um die gewerkschaftliche Erfahrung und Einfluss auf Arbeit, Leistung und Anerkennung, welcher in Europa bislang noch nicht in einem würdigen Maß respektiert, anerkannt und gefördert werde. Das Europa der Wirtschafts– und Agrar-​Lobby müsse zu einem Europa der Arbeitenden, der Innovativen und er Gestaltenden werden. Was die Redner sonst noch sagten und forderten steht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerhard Nesper

39 Sekunden Lesedauer

271 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 37