Normannia Gmünd: Glücklicher Zähler dank Ellermann

» Mittwoch, 01. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Der SV Spielberg ist mit zwölf mickrigen Zählern beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd angetreten und hat sich nach dem Schlusspfiff darüber ärgern müssen, dass er nur mit 13 statt mit 15 Zählern wieder die Heimreise antreten muss – 2 : 2 ( 0 : 1 ).

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, damit bin ich einverstanden. Was entscheidenden Einfluss genommne hat, waren die frühen Wechsel, die uns dann extrem der Mittel beraubt haben, in der 60 ., 70 . Minute noch einmal frische Leute zu bringen, um auf die Englischen Wochen reagieren zu können“, sagte FCN –Trainer Holger Traub. Gegen den Tabellenletzten wollte die Normannia ihre Talfahrt endlich stoppen – und 73 Minuten sah es auch tatsächlich danach aus, als würde dies gelingen können. Als dann aber Spielbergs Jan Malsam in der 74 . Minute einen Freistoß aus etwa 18 Metern in die Mauer schoss und Normannias Schlussmann Yannick Ellermann bei der folgenden Ecke das erste Mal nach einem Kopfball von Spielbergs Georgios Roumeliotis bravourös parierte, brach das Spiel der Normannia in sich ein. Die Gäste begannen einen Sturmlauf, der seinesgleichen suchte.

Bereits in der 77 . Minute sind die Gäste schon mit dem 2 : 2 -Ausgleich belohnt worden, Dennis Stosik verwandelte im Nachfassen, nachdem Ellermann zuvor noch stark gegen Malsam parierte. Nur zwei Minuten später hätte das erste Mal der dritte Treffer für die Gäste fallen müssen, doch Ellermann wie in dieser letzten Viertelstunde der Einzige, der zumindest diesen Punkt mitnehmen wollte. Zunächst parierte er aus der Kurzdistanz gegen Manuel Hasel, den Nachschuss aus noch kürzerer Distanz dann gegen Nick Huller ( 79 .).





Den ausführlichen Spielbericht sowie die Stimmen lesen Sie in der Donnerstagsausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer

52 Aufrufe

24 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 68