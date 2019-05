Asylstühle reisen nach Stuttgart

» Freitag, 10. Mai 2019

Sie waren schon auf dem Marktplatz zu sehen, beim Fest für Solidarität und Vielfalt. Sie fanden viel Beachtung und ihre Zahl wuchs und wuchs: Gemeint sind die Asylstühle, die von vielen Menschen im Ostalbkreis individuell gestaltet wurden. Doch woher stammt die Idee ursprünglich? Darauf hatten Dekanin Ursula Richter und die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbandes Ostalbkreis, Sylvia Caspari, eine Antwort.

BAW

15

BAW

BAW

90

1000

15

11

Die Kampagne begann im Ostalbkreis mit der Idee des Kreisdiakonieverbandes und seines Berufsausbildungswerks (), sich an der Kampagne „Platz für Asyl in Europa“ der Diakkonie Württemberg zu beteiligen.Asylstühle wurden daraufhin imgestaltet. Es blieb nicht bei der Teilnahme des: Immer mehr Organisationen und Institutionen im Ostalbkreis, meldeten sich, die ebenfalls mitmachen wollten. Auch die Zahl der Asylstühle im Kreis stieg immer weiter – auf mittlerweile rundStück. Sie werden nun zusammen mit insgesamt rundAsylstühlen am. Mai in Stuttgart im Rahmen eines Festes ausgestellt. Wer mehr über den Hintergrund und den Ursprung der Asylstühle wissen möchte, kann das am. Mai in der Rems-​Zeitung erfahren.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Edda Eschelbach

