Marginalie am Samstag: Ein Endspurt, der es in sich hat

» Freitag, 10. Mai 2019

Nur noch wenige Spieltage sind zu gehen für die Amateurfußballer in der Region bis zum Saisonende. Längst begonnen hat die heiße Phase der Saison 2018 /​ 19 , die in allen Ligen mit Gmünder Beteiligung einen Endspurt verspricht, der es in sich haben wird.

An den nächsten Wochenenden fallen die Entscheidungen. Anfang Juni wird Klarheit herrschen, welche Vereine die Sektkorken knallen lassen können oder doch beim Selters bleiben müssen. Und wo die Meister– und Aufstiegs-​T-​Shirts ausgepackt und angezogen werden können beziehungsweise welche Mannschaften in die nächsttiefere Klasse absteigen müssen. Letzteres ist beim Drittligisten VfR Aalen schon traurige Realität. Und droht auch dem Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd, der an diesem Samstag sein vorletztes Heimspiel der Saison gegen den Dritten FSV Bissingen bestreitet. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – auch im Schwerzer und bei den Gmünder Fans, die so gerne über diese Spielzeit hinaus einen Vertreter aus der eigenen Stadt in der prominent besetzten fünften Liga hätten. Doch die Normannen stehen als Vorletzter nach wie vor mit dem Rücken zur Wand, weil nach einer suboptimal verlaufenen Hinrunde mit nur einem Sieg die erhoffte Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte ausgeblieben und nur ein weiterer dreifacher Punktgewinn hinzugekommen ist. (Text: Karle 9





Die komplette Marginalie finden Sie wie gewohnt in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



