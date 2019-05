Remstalgartenschau ist eröffnet

Der offizielle Zeitpunkt der Eröffnung der interkommunalen Remstalgartenschau war am Freitag um 15 Uhr in Schorndorf. Aus den anderen 15 Kommunen waren viele Busse voll mit Menschen und Abordnungen der Städte und Gemeinden angereist. Die Eröffnung in den anderen Kommunen findet am Samstag oder Sonntag statt.

Kein Geringerer als Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Eröffnung dieser Gartenschau vorgenommen, zuvor hatte er einen Rundgang durch die verschiedenen Anziehungspunkte in der Daimlerstadt mit den Bürgermeister und Landräten vorgenommen. Wegen Überfüllung musste die Polizei den Marktplatz in Schorndorf für weitere Besucher schließen. Ausführliche Berichterstattung am Samstag in der Rems-​Zeitung.

