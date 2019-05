RZ-​Beilage: Auch der Ministerpräsident freut sich über die Remstal-​Darstellung

» Freitag, 10. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: privat

Das Sonderheft der Rems-​Zeitung zur Remstal-​Gartenschau findet viel Anklang. Auch bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Bei der Eröffnung der Remstal Gartenschau am Freitag in Schorndorf durften wir dem Ministerpräsident ein Exemplar unserer Sonderveröffentlichung überreichen. Diese entspricht auch voll und ganz der Aussagen des Landesvaters für ein verstärktes grenzenloses Denken und Zusammenarbeit der Kommunen. Gerne erinnerte sich sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei dieser Gelegenheit auch an die Rekord-​Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd mit über zwei Millionen Besuchern.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

19 Sekunden Lesedauer

87 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 52