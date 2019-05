Weltmeister im Federkleid

» Freitag, 10. Mai 2019

Galerie (2 Bilder)

Foto: kjs

Vogelzüchter pflegen, zumindest hierzulande, ein Hobby in einer kleinen Nische. Klaus-​Jürgen Strecker ist einer von ihnen. Seine Alariogirlitze und die Vögel seiner Vereinskameraden kommen weit herum. Sie erhalten Auszeichnungen, Medaillen und gar Weltmeistertitel.

Immer am zweiten Wochenende im November, immer in der Schwerzerhalle findet die jährliche Ausstellung des Kanarien– und Vogelschutzvereins Schwäbisch Gmünd und Umgebung statt. „Es ist ein zeitaufwendiges Hobby“, sagt Klaus-​Jürgen Strecker. Man muss sich kontinuierlich – und das heißt täglich – um die gefiederten Freunde kümmern. Eine Möglichkeit, um Gleichgesinnte zu finden, ist, in die Fläche zu gehen: „Ich probiere, die Vogelzucht über das Internet an die Leute zu bringen.“





In die Welt der Vogelzüchter taucht die RZ-​Reportage vom Samstag, 11 . Mai, ein.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Reinhard Wagenblast

29 Sekunden Lesedauer

243 Aufrufe

7 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 79