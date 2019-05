Wochenende: Mütter reden Klartext

» Freitag, 10. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Achtung, daran denken: Am Sonntag ist Muttertag! Das ist dann gleichzeitig auch das Titelthema unserer Wochenendebeilage am Samstag in der Rems-​Zeitung. 16 Seiten prall gefüllt mit Informationen, Unterhaltsamem, Reiseseiten und Rätsel oder Comic. Echt lesenswert!

Fünf Mütter reden Klartext! Gute Gattin, perfekte Mama und erfolgreich im Beruf? Zum Muttertag erzählen Frauen, wie es wirklich ist. Frauen rackern sich heute bis in den Erschöpfungszustand damit ab, eine gute Mutter, Arbeitskraft, Ehefrau und Hausfrau zu sein – und scheitern regelmäßig an ihren eigenen hohen Ansprüchen. Bloß mitbekommen soll das keiner, also wird nach außen die Fassade der vermeintlichen Bilderbuchfamilie aufrechterhalten.



Auf der Seite „Mensch+Technik“ stellen wir Spracherkennungsprogramme vor. Denn Tippen war gestern! Mit einer professionellen Spracherkennungssoftware lassen sich mit etwas Übung problemlos Briefe nahezu fehlerfrei in eine Textverarbeitung einlesen. Wer aber ein Gesprächsprotokoll von einer Sitzung zu Papier bringen

will, kommt um die Handarbeit immer noch nicht herum.



Unsere Reiseseiten führen von Bullerbü über die weiße Stadt nach Entenhausen — wirklich!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

40 Sekunden Lesedauer

114 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67