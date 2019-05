Kirchen auf der Gartenschau: „Der Eintritt bei Gott ist umsonst“

» Samstag, 11. Mai 2019

Ganz umsonst ist das Gartenschau-​Vergnügen in Gmünd nicht. Die Kirchen bilden hierbei eine Ausnahme. Nicht nur der Zugang zum Kirchenboot mit Andachten und Gesprächsreihe ist umsonst, sondern auch der Eintritt zu den sonntäglichen Gottesdiensten auf der Remspark-​Bühne. „Der Eintritt bei Gott ist umsonst“, betont Schönblick-​Direktor Martin Scheuermann.

11

Am Freitagnachmittag hatten sich all jene Ehrenamtlichen zum gemeinsamen Foto auf dem Kirchenboot versammelt, die ab Samstag,. Mai, täglich vor Ort sein werden – immer um zwölf Uhr findet während der Gartenschau eine Mittagsandacht im Kirchenboot am Remsstrand statt. Mit Ausnahme des Sonntags – dann findet auf der Remspark-​Bühne ein Gottesdienst statt. Was sonst noch alles geboten wird im kirchlichen Bereich, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

