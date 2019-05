Normannia Gmünd ringt dem Dritten FSV Bissingen einen Zähler ab

Es ist vielleicht die beste Saisonleistung des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd gewesen. Diese hat schließlich dazu geführt, dass die Mannschaft von Holger Traub dem Favoriten FSV Bissingen ein 1:1 (1:1) abringen konnte – und das keinesfalls glücklich.

Die Normannia begann flott, hatte zu Beginn der Partie sogar mehr Spielanteile, was hinterher sogar Traub selbst überraschte. Gerade einmal 21 Sekunden waren gespielt, da schloss Felix Bauer bereits in guter Position ab, verfehlte das Gehäuse jedoch nur knapp. Dreimal schepperte das Aluminium, einmal am Normannia-​Gehäuse, gleich zweimal am Bissinger Gehäuse. Das Spiel ging hin und her und den tabellerischen Unterschied zwischen Tabellenvorletzten und Tabellendritten sah man nur selten. Andreas Mayer chippte den Ball dann in den Strafraum auf Serkan Ugyun, der abschloss. Nach der Parade von Bissingens Schlussmann Sven Burkhardt staubte Fabian Kolb zum tatsächlich verdienten 1:0 ab (31.). Doch nur vier Minuten später foulte Simon Fröhlich im Strafraum den sehr fleißigen Pierre Williams. Der Pfiff kam, Riccardo Gorgoglione ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf zum 1:1 vom Punkt (34.).





In der zweiten Halbzeit gab es keine wütenden Angriffe des Favoriten, der FCN schaffte es diesmal, die Reihen dicht zu halten. Am Ende gab es noch den einen oder anderen Konter, als der FSV, der noch mit theoretischen Chancen auf den zweiten Platz ausgestatte ist, aufgemacht hatte. Diese Konter wurden dann aber zumeist zu schlampig ausgespielt, so dass es am Ende bei diesem 1:1 geblieben ist, worüber sich die Normannen durchaus freuen durften, worüber sich aber doch einige Normannen auch ärgerten – denn tatsächlich wäre mehr drin gewesen.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen zu dieser Partie lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

