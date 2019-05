1 : 1 : TSGV Waldstetten und die verflixte Nachspielzeit

Wutschreie, enttäuschte Gesichter, Kopfschütteln – das alles hatte man am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten sehen können. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatten die Gastgeber im Topspiel noch das 1 : 1 kassiert und damit ein Spiel aus der Hand gegeben, dass sie niemals hätten aus der Hand geben dürfen.

Die ersten 20 Minuten gehörten tendenziell den Gästen, mehr als ein leichtes Übergewicht sprang dann aber nicht heraus. Dann kam auch der TSGV besser in die Partie. Mario Schmid schoss knapp vorbei ( 19 . Minute), bei seinem zweiten Versuch hatte Bonlandens Luca Wiedmann keine Probleme ( 22 .). Dann steckte Jonas Kleinmann den Ball stark durch zu Visar Mustafa, der durch war, bei seinem Versuch aber den Ball nicht richtig traf. Wiedmann konnte diesen aufnehmen ( 25 .). Drei Minuten später war es Schmid, der durchbrach, wieder hatte Kleinmann die Lücke gefunden, Schmids Versuch entschärfte Wiedmann im kurzen Eck, in der Mitte hatte Kleinmann vergeblich auf das Anspiel gewartet ( 28 .).





Im Kampf um die Vizemeisterschaft hinter dem Fast-​Meister TSG Hofherrnweiler war der TSGV überMinuten die besser Mannschaft. Der Gast, immerhin Tabellenzweiter, enttäuschte fast, wenngleich wohl einige Stammkräfte gefehlt hatten, wie SVB-​Trainer Klaus Kämmerer hinterher zu Protokoll gab. Ein Spiel geht immer so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift, diese alte Weisheit sollten sie sich in Waldstetten allmählich mal dick hinter die Ohren schreiben. Es ist nicht das erste Mal in der Saison, dass man sicher geglaubte drei Punkte noch in den Schlussminuten aus der Hand gibt.Bonlanden nur anfangs gefährlich

