Germania Bargau nun auch rechnerisch abgestiegen

Ordentlich verabschieden wollte man sich aus der Fußball-​Landesliga und mit dem 3 : 3 gegen den FV Sontheim in der vergangenen Woche hatten die Kicker von Germania Bargau stark damit begonnen. Davon übrig geblieben ist an diesem Wochenende jedoch nicht mehr viel: mit 1 : 7 hat sich die Germania beim TSV Neu-​Ulm geschlagen geben müssen.

Zunächst probierten es auch die Bargauer noch selbst in der Offensive. Tobias Klotzbücher schickte Semih Ses auf die Reise, doch der scheiterte aus rund 20 Metern am kurzen Pfosten. Doch nur zwei Minuten später nahm Bargaus Unglück seinen Lauf. Mit einem einfachen Doppelpass kombinierte sich Neu-​Ulm in den Strafraum. Der Ball gelangte zu Lukas Kögel, der humorlos zum 1 : 0 einschob ( 14 .). Zwei Minuten später verzog Neu-​Ulms Tastan nur knapp. Nach einer erneut schnellen Kombination konnte Mehmet Fidan durch die Mitte gehen und aus 16 Metern zum 2 : 0 einnetzen ( 19 .).





Damit ist die Germania nun auch rechnerisch aus der zweiten Landesligastaffel abgestiegen.

