TSGV Waldstetten angelt sich Bettringens Kapitän Lukas Hartmann

» Sonntag, 12. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Ganz gleich, wie diese Saison noch zuende gehen wird für die SG Bettringen, ob die Rückkehr in die Landesliga gelingt – in der kommenden Saison nicht mehr dabei sein wird der Kapitän. Lukas Hartmann, Urgestein der SGB, schließt sich zur neuen Runde dem Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten an.

„Ich gratuliere dem TSGV zu einem großartigen Spieler. Der Verlust wiegt aber sehr schwer, Luki ist unser Herz“, sagt Oliver Glass, Sportlicher Leiter bei der SGB. Hartmann spielte seit Kindesbeinen an für die Bettringer und „hat das erfolgreiche Bettringer Konzept im vergangenen Jahrzehnt mehr geprägt als jeder andere“, so Glass. Die Vakanz möchten die Bettringer mit ihren gegebenen Mitteln schließen, wie Glass weiter ausführt: „Wir wünschen unserem Kapitän größtmöglichen Erfolg. Die Nachfolger stehen bereits bereit und kommen aus den eigenen Reihen. Janik Wiedmannn und auch Paul Stich werden diese Lücke schließen.“In Waldstetten freuen sie sich bereits auf den Mittelfeldspieler. „Das ist ein überragender Typ, eine Persönlichkeit. Dazu hat er enorme Qualität, die uns sicher voranbringen wird“, sagt Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV. Die Waldstetter haben damit bereits den zweiten Neuzugang aus der Region binnen kurzer Zeit präsentieren können. Vom Landesliga-​Abster Germania Bargau haben sie bereits Tobias Klotzbücher als Neuzugang verpflichtet. Glass verriet noch, dass Hartmann lange mit sich gerungen habe vor diesem Entschluss: „Ich gehe aber stark davon aus, dass er irgendwann seine Karriere bei uns beenden wird.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

57 Sekunden Lesedauer

463 Aufrufe

18 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66