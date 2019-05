Unter internationaler Beteiligung: Remstal Gartenschau in Gmünd für eröffnet erklärt

» Sonntag, 12. Mai 2019

Lasst die bunten Fahnen wehen aus ganz Europa. Auch unter dieses Motto hätte man die Eröffnungsfeier zur Remstal Gartenschau stellem können, die am Sonntag im Remspark und in der ganzen Innenstadt über die Bühne geht.

Auftakt der Gmünder Feierlichkeiten bildete am Morgen ein ökumenischer Gottesdienst, dem sich ein bunter Festakt anschloss. Die offiziellen Ansprachen waren auch verbundenden mit dem Mutterstagskonzert. Vieles griff ineinenainander über, vor allem die öffentliche Ehrung von einer Vielzahl von Projektverantwortlichen durch Oberbürgermeister Richard Arnold. Alle, die sich mit Gmünd verbunden fühlen, gaben sich zur Eröffnungsfeier ein Stelldichein, darunter , um nur ein Beispiel zu nennen, Fußballtrainer Alexander Zorniger. Er schloss sich dem Festzug durch Remspark zum Fünfknopfturm („Stadion“ des Vereins Staufersaga) an. Die Staufersaga spielt in der Europaliga ganz oben, was auch die gestern bezeugte Freundschaft mit Gleichegsinnten aus den Partnerstädten zeigte. Alle hatten hochrangige Delegationen entstandt. Nur Bethlehem/​USA blieb fern. Die Amerikaner wissen ja gar nicht, was sie in „Good Old Germany“ versäumen beziehungsweise aktuell „vertrumpeln“.

