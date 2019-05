Feuerwehr rettet Blaumeisen-​Nachwuchs

» Montag, 13. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Ein verzweifelter Anruf erreichte am Montagmittag die Gmünder Polizei. Bürger in der Südstadt hatten beobachtet, wie ein Mann ein Mauerloch mit Stoff verstopft hatte. Die Wochen zuvor hatte eben dort ein Blaumeisenpärchen damit begonnen, seinen Nachwuchs aufzuziehen.

Nachdem der Mann das Mauerloch am Montag mit Stoff verstopft hatte, versuchte die Meisenmutter verzweifelt, das Stoffstück wieder herauszuziehen. Ein Telefonat mit dem Mann führte zu nichts. „Anstatt das Stoffstück herauszuziehen, stopfte er es mit einem langen Draht wieder hinein“, berichten empörte Augenzeugen.Daraufhin meldeten die Bürger den Vorfall der Polizei. Nachdem sie den Mann, der seine Wohnung inzwischen verlassen hatte, nicht erreichten, wurde die Feuerwehr hinzugeholt. Mit einer Drehleiter gelangten sie zu dem verstopften Mauerloch, öffneten es und befreiten so die Jungvögel. Laut Aussage des Feuerwehrmannes, der vom Rettungskorb aus die Öffnung einsehen konnte, sind die fünf Meisen-​Babys wohlauf. „Kurz nach der Rettungsaktion fingen die Meisen-​Eltern an, ihre Jungen wieder eifrig zu füttern“, berichten die Augenzeugen im Gespräch mit der Rems-​Zeitung erleichtert.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

40 Sekunden Lesedauer

391 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62