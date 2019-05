Kommentar zu Normannia Gmünd: Raus mit Applaus

» Montag, 13. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: RZ

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich während der gesamten Saison mit dem Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd beschäftigt. Natürlich hat er auch eine Meinung zum nun feststehenden Abstieg aus der fünfthöchsten Spielklasse. Ein Kommentar:

1

FC

16

VfB

16

FCN

16

Jetzt haben sie beim FCN Planungssicherheit, wenn auch nicht die, die sie sich insgeheim noch gewünscht hatten. Rund um die Stammelf können nun interessante Spieler dazugeholt werden. Denn eines scheint sicher: mehr Siege wird der FCN in der Verbandsliga sicher holen.

timo.​laemmerhirt@​remszeitung.​de





Alles weitere rund um die Normannia finden Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Nun also ist es zur bitteren Realität geworden, die man doch insgeheim am Schwerzer nie wahrhaben wollte: DerNormannia Gmünd muss nach nur einem Jahr wieder die Fußball-​Oberliga verlassen.Nichts ist es mehr mit dem Traum, der. Platz würde unter Umständen doch noch reichen, wenn dies und das in anderen Ligen in irgendeiner Weise passiert. DerStuttgart II muss die Regionalliga nach unten raus verlassen, somit ist klar, dass auch Platznicht mehr zum Klassenerhalt in der Oberliga reichen wird. Gott sei Dank herrscht endlich Klarheit, denn dieses ganze Rechnen und Fabulieren hatte doch mit Fußball längst nichts mehr zu tun. Fußball hat mit Siegen zu tun – und das war nicht der Normannia ihr Ding. Zweimal holte man drei Punkte, sportlich ist derschon vor Wochen abgestiegen. Nehmen wir doch einmal an, dieser. Platz wäre tatsächlich erreicht und die Klasse tatsächlich gehalten worden: eine bessere Kaderplanung als im vergangenen Sommer wäre wieder nicht möglich gewesen. Potenzielle Kandidaten hätten dann doch längst wieder bei anderen Vereinen zugesagt. Das einzige Plus wäre die Erfahrung aus dieser Saison gewesen.Am Samstag haben die Normannen tatsächlich so gespielt, wie man es sich häufiger gewünscht hätte. Fast schon frech sind sie den Bissingern gegenüber getreten und, was noch viel wichtiger war: sie sind in der zweiten Halbzeit nicht eingebrochen. Im Gegenteil: mit ein wenig mehr Cleverness hätte einer der Konter mit dem Siegtreffer gekrönt werden können. Das hätte aber auch nicht zur Saison der Normannia gepasst.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 33 Sekunden Lesedauer

281 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72