Krämermarkt in Gmünd

» Montag, 13. Mai 2019

Noch bis Mittwoch lädt der Krämermarkt in Gmünds Innenstadt zum bummeln, schlemmen und einkaufen ein. Die über 100 Händler bieten wie immer ein großes Sortiment an und freuten sich am Montagmorgen, dass sich zum Start des Krämermarktes die Sonne zeigte.

Geöffnet ist der Krämermarkt täglich vonbisUhr. Über den Markt, der eine lange Tradition hat in der Stadt, und die Händler berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

