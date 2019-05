schauorte​.de: Einhorn, Straßdorf und Bettringen im Blickpunkt

» Montag, 13. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Fotos: hs

Los geht’s mit unseren regelmäßig erscheinenden Sonderseiten zur Remstal Gartenschau in Verbindung mit dem neuen Internetangebot schauorte​.de der Rems-​Zeitung.

Aus aktuellen Gründen gehen wir in unserer Dienstagauasgabe der Frage nach, was es eigentlich mit dem Gmünder Wappentier Einhorn auf sich hat. Was steckt hinter dem Fabeltier, das gegenwärtig der Liebling aller Kinder ist und nach dem in Straßdorf sogar die wichtigste Straße benannt ist. Im Blickpunkt stehen zum Auftakt unserer Sonderseiten vor allem die beiden Stadtteile Straßdorf und Bettringen.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

