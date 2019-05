Zwei rabenschwarze Tage für Normannia Gmünds Hockeyherren

Normannias Hockeyherren haben am Wochenende gleich zwei rabenschwarze Tage erwischt. Am Doppelspieltag haben die Gmünder gegen Ludwigsburg 2 : 4 verloren und sind gegen Gernsbach nicht über ein 2 : 2 hinausgekommen.

Im Spiel gegen Ludwigsburg gab es schon nach sechs Minuten die erste Kurze Ecke gegen Gmünd. Erfahrungsgemäß sind diese beim HC Ludwigsburg ein fast sicheres Tor – so auch dieses Mal. Der Schlenzer schlug links halbhoch am Pfosten ein. Die Normannen befreiten sich langsam, gefährlich wurde es immer dann, wenn man über die die Außen kam. In der 13 . Minute dann der Ausgleich: Anton Suew schlich sich in den Rücken der Abwehr, spielte zentral postiert den herauseilenden Torhüter aus und schob ein. Davon beflügelt drückten die Normannen weiter und wurden belohnt: nach mehreren Schüssen und abprallenden Bällen landete der Ball bei Simon Nitsche, der den Ball aus sechs Metern ins rechte Eck zum 2 : 1 bugsierte.





Wieder Kurze Ecken





Der Gegner drängte auf den Ausgleich, erspielte sich eine Überzahl im Mittelfeld, von wo aus der Ball recht einfach in den Schusskreis gebracht wurde. Nochmals wurde eine Kurze Ecke erspielt. Und diese brachte den Ausgleich: den ersten Schuss konnte Torwart Schäffauer noch halten, den Abpraller vollendete in der Verwirrung der Eckenhereingeber. Unrühmlich der Verlauf der zweiten Halbzeit: es hagelte drei Zeitstrafen wegen Reklamierens für Gmünd, eine wegen Unsportlichkeit gegen Ludwigsburg. Das Spiel war offen, beide Teams hatten ihre Chancen.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



