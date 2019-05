Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule bei 72 -​Aktion dabei

» Dienstag, 14. Mai 2019

Foto: avhs

Gemeinsam anpacken und mit einem sozialen Projekt etwas für andere tun – dies haben sich Kinder und Jugendliche im Rahmen der 72 -​Stunden-​Aktion des Dekanats Ostalb vorgenommen. Mit dabei ist erstmals auch die Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule, die sich mit der Mutlanger Krankenpflegeschule im Stauferklinikum engagiert.

„Von Haus aus machen da ja vor allem katholische Jugendgruppen oder Ministranten mit, aber unter der Federführung von unserer Religionslehrerin Silke Fürst ist nun zum ersten Mal auch die Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule mit dabei“, freut sich Schulleiter Jens-​Peter Schuller über dieses freiwillige Engagement der Schülerinnen und Schüler. Warum er noch nicht verrät, was sie tun werden, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. Mai.

