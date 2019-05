Dekan kann Kirchenstreik „Maria 2 . 0 ″ nachvollziehen

» Dienstag, 14. Mai 2019

Foto: Manfred Laduch

Er selbst werde am Sonntag nicht dabei sein können, aber für ihn sei die Aktion „völlig in Ordnung“, sagt Robert Kloker. Die Rems-​Zeitung sprach mit dem katholischen Dekan des Ostalbkreises über den unter dem Motto „Maria 2 . 0 “ stehenden Kirchenstreik .

Mit Rücksicht auf den ökumenischen Eröffnungsgottesdienst zur Remstal-​Gartenschau am vergangenen Sonntag rufen katholische Frauen aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung erst für kommenden Sonntag,. Mai, umUhr vor dem Südportal des Gmünder Münsters zum Kirchenstreik auf. Worum es bei Mariageht und was Dekan Kloker sonst noch dazu sagt, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

