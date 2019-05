Lindenturm: Neuer Gmünder Gartenschau-​Aussichtsturm hat noch Fußprobleme

» Dienstag, 14. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Auch auf der Gartenschau-​Baustelle Lindenfirst wird noch fleißig gearbeitet. Dort gibt es überraschende bautechnische Probleme am Fundament.

Doch die Stadtverwaltung rechnet fest damit, dass der Lindenturm, wie der neue Aussichtsturm heißt, bis zur geplanten Eröffnung am kommenden Samstag fertiggestellt sein wird. Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass es „da noch gewisse Reibungspunkte zwischen Fundament und den vorgefertigten Bauteilen gebe“. Es müsse deshalb noch nachgebessert werden. Die Standfestigkeit des Turms sei jedoch insgesamt gesichert. Nähere Einzelheiten am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

21 Sekunden Lesedauer

1025 Aufrufe

1 Tag 19 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56