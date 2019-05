Noch ein Gmünder Hingucker: „Dreifarben-​Weinberghäusla“ am Zeiselberg

» Dienstag, 14. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Der Auftakt zur Remstal Gartenschau steckt voller Überraschungen und Hingucker. Für viel Aufmerksamkeit sorgen jetzt auch die etwas anderen „Weinberghäusla“ am Zeiselberg. „In der Landeshauptstadt gibt’s ein weltbekanntes Dreifarbenhaus und Gmünd habe jetzt immerhin Dreifarben-​Weinberghäusla“, so eine der ersten spontanen Betrachtungen.

Über Geschmack wird sich auch in diesem Fall wieder trefflich streiten lassen, wie am Dienstag auch schon die ersten Kommentare der Besucher auf dem „Berg der Kulturen“ zeigen. Weithin sichtbar „leuchten“ nun die kunterbunten „Weinberghäusla“ über den Dächern Gmünd. Die besondere Ausstrahlung dieser Häusla in Ergängung zu der neuen „Gmünder Weinsteige“ ließe sich auch so darlegen: Sie sollen mit ihren Signalfarben freundlich bis ins untere Remstal hinab zu den echten Weinbergen grüßen, um gedanklich-​künstlerische Verbindungen zu schaffen.

