TSB Gmünd, Basketball: Erlebnis stimmt, Ergebnis nicht

Die Basketballer des TSB Gmünd haben die direkte Rückkehr in die Oberliga Württemberg verpasst. Im alles entscheidenden Relegationsspiel in heimischer Halle liefen die „Unicorns“ von Beginn an einem Rückstand hinterher und unterlagen dem VfL Kirchheim/​Teck zu deutlich mit 54 : 67 ( 9 : 11 , 13 : 20 , 18 : 11 , 14 : 25 ).

Die Kirchheimer dominierten auch das zweite Viertel, schafften es aber nie, die Gmünder wirklich abzuschütteln. Mit vier verwandelten Freiwürfen verkürzten die Hausherren von 18 : 24 auf 22 : 24 . Umso bitterer aus Gmünder Sicht, dass der VfL jeden einzelnen Fehler bestrafte und sich durch einen Fernwurf sowie zwei Konter eine 31 : 22 -Halbzeitführung verdiente. (Text: Von Nico Schoch)





Eine gute Vorbereitung kann bekanntlich Spiele entscheiden. Per Videoanalyse hatten die Kirchheimer das erste Aufeinandertreffen seziert und auch ihre Gegenspieler spezifisch analysiert, wie–Coach Miguel Rodrigues später verriet. Die akribische Vorarbeit sollte sich auszahlen. Die Gäste legten nach nur vier Minuten prompt einvor. Anders als im turbulenten Hinspiel, das mit einem-Remis endete, sahen dieZuschauer in der Römersporthalle in Straßdorf anfangs eine verhaltenere Partie, die von beiden Abwehrreihen geprägt wurde. Nach dem schleppenden Start, wobei zu allem Überfluss TSB-​Spielertrainer Viktor Buchmiller verletzungsbedingt frühzeitig ausschied, kämpfte sich der TSB zurück. Beimwar der Ausgleich erzielt, ehe deraufstellte.

