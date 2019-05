Wolkengarten an der Grabenallee

Durchweg positive Stimmen gibt es für die Flechtkunstwerke, die im Rahmen der Gartenschau in der Grabenallee aufgestellt wurden. Geht es nach den Flechtwerkgestaltern, die hier am Werk waren, dann wird die Weiden-​Kunst auch nach der Gartenschau noch zu sehen sein.

Prof.

Drei Jahre ist es her, seit das Flechthandwerk in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe ernannt wurde. GartenschauplanerJörg Stötzer war es, der das Flechten, eine der ältesten handwerklichen Tätigkeiten der Menschheit, nun auch nach Gmünd gebracht hat. Auf seine Initiative hin haben sich die drei Profis Siegfried Katz aus Nagold, Hubert King aus Schramberg und Lore Wild aus Oberriexingen vor wenigen Monaten daran gemacht, unglaublich schöne Weidenobjekte herzustellen. Mehr zu diesem Projekt und zur Interpretation der Objekte am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

