Damit der Hochwasserschutz funktioniert: Hagerwaldsee wird saniert

Die meisten Leute betrachten die Seen der Region in erster Linie als idyllische Orte für die Naherholung. Gebaut hat man sie jedoch als Rückhaltebecken bei starken Regenfällen. Damit dieser Hochwasserschutz funktioniert, wird viel Geld in die Wartung und Reparatur gesteckt. In diesem Jahr beginnt die Generalsanierung am Hagerwaldsee.

Der Hagerwaldsee wird gleich nach den Sommerferien trocken gelegt, so dass die Camping– und Badesaison davon weitgehend unbeeinträchtigt bleibt. Dann werden schätzungsweise 10 000 Kubikmeter Schlamm ausgebaggert. Stark vom Zahn der Zeit angenagt ist nicht nur die Bausubstanz des Betriebsgebäudes, sondern auch die Technik im Damm.







Was konkret am Hagerwaldsee an Arbeit ansteht und warum diese Sanierung so wichtig ist, steht am 15 . Mai in der Rems-​Zeitung!

„Der Hochwasserschutz ist eigentlich zuProzent eine Aufgabe des Landes“, unterstreicht der Alfdorfer Bürgermeister Michael Segan. Er ist der Vorsitzende des kommunalen Zweckverbands, der die Orte am Kocher und an der Lein vor Überschwemmungen bewahrt. „Und obwohl wir eigentlich dem Land sehr viel Arbeit abnehmen, wurde uns der Zuschuss für die Sanierungsmaßnahmen vonaufProzent gekürzt“, macht er keinen Hehl daraus, dass ihn dies ziemlich ärgert.

