Sportabzeichen-​Ehrung: Manfred Eberwein ist der Rekordgmünder

» Mittwoch, 15. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

Sie quälen sich, sie messen sich mit anderen, sie möchten sich belohnen. Jedes Jahr können Vereine, Schulen und natürlich auch Einzelsportler das Angebot des Sportkreis Ostalb annehmen und das Deutsche Sportabzeichen absolvieren. Einige davon sind nun in der Hauptstelle der Kreissparkasse im Rahmen einer kleinen Feierstunde geehrt worden.

50

Ebenfalls als herausragend sind die Leistungen von Heinz Krieg und dem Ellwanger Klaus Korella zu bewerten. Ihnen ist dieses Kunststück satte 40 Mal geglückt. Korella erinnert sich noch an das erste Abzeichen, dass er damals in Schwäbisch Gmünd erworben hat. „Das müsste jetzt über 50 Jahre her sein. Unser Lehrer hat uns damals dazu animiert. Eigentlich ist mein erstes Abzeichen aber nicht gültig. Damals hat es nämlich noch zwei Mark gekostet – und die hatte ich damals nicht“, so Korella grinsend.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



„Wer Sport macht, ist schlauer. Runtergebrochen heißt das also: wer das Sportabzeichen macht, ist schlauer als die anderen“, sagt Manfred Pawlita schmunzelnd. Das sei sogar wissenschaftlich belegt, so der Sportkreisvorsitzende weiter. Ob die Anwesenden tatsächlich deswegen so eifrig beim Sportabzeichen-​Sammeln gewesen sind, ist nicht überliefert, grundsätzlich eint sie aber alle eines: der Spaß an der Bewegung. Eine besondere Ehre wurde Manfred Eberwein zuteil. Sage und schreibeMal hat der Athlet das Sportabzeichen geschafft. „Das ist einfach eine herausragende Leistung“, lobte Pawlita.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

55 Sekunden Lesedauer

412 Aufrufe

19 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66