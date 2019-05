Trainer Rico Schmitt verlässt den VfR Aalen zum Saisonende

» Mittwoch, 15. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Rico Schmitt verlässt den VfR Aalen zu Saisonende Präsidium und Aufsichtsrat haben sich in den vergangenen Wochen und intensiv seit dem feststehenden Abstieg, Gedanken über die Neuausrichtung des VfR gemacht. Dabei wurde die Entscheidung getroffen, diesen Weg mit einem neuen Cheftrainer zu gehen.

VfR

VfR

Präsidiumssprecher Roland Vogt: „Rico Schmitt hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase übernommen und gute Arbeit geleistet. Leider hat auch er es nicht geschafft, den Umschwung zu ermöglichen und damit die Klasse zu halten. Wir wollen in der Regionalliga einen Neustart mit einem neuen Trainer machen. DerAalen bedankt sich recht herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit und sein großes Engagement.“Präsidium und Aufsichtsrat arbeiten derzeit daran, in Kürze einen neuen Trainer für die Regionalliga zu präsentieren.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

39 Sekunden Lesedauer

381 Aufrufe

21 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65