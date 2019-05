VfL Iggingen legt Einspruch ein: Essingen II mit folgenschwerem Fehler

» Mittwoch, 15. Mai 2019

In der Fußball-​Kreisliga A I ist die entscheidende Phase angebrochen – und es wird genau hingeschaut. Am vergangenen Spieltag hat der TSV Essingen II beim 3 : 0 gegen die SG Bettringen II ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren.

Mit dabei war auch Jonathan Sedlmayer und dessen Einsatz wird den Essingern nun vermutlich zum Verhängnis. DerIggingen, ebenfalls mit großen Abstiegssorgen, hat Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt – wegen Sedlmayer. Dieser kam in der Hinrunde noch größtenteils in der Verbandsliga zum Einsatz. Wenn ein Akteur über die Hälfte aller Pflichtspiele in der höherspielenden Mannschaft absolviert, darf er in den letzten vier Saisonspielen nicht mehr in der unterklassigen Mannschaft eingesetzt werden. „Ich habe einen Fehler gemacht“, ärgert sich nun auch TSV-​Abteilungsleiter Joachim Kiep. „Wir haben es zig Mal durchgerechnet und mir ist diese Regel auch klar. Irgendwie hatte sich in meinem Excel-​Programm aber die Zahleingeschlichen. Das ist nun natürlich sehr ärgerlich“, so Kiep weiter.Dann wären dieSpiele in Ordnung gewesen. Es sind aber nurgewesen und damit ist diese Hälfte überschritten. Bis zum. Mai wird sich Kiep nun vor dem Sportgericht erklären müssen, wie er berichtet. Nachdem dieser Fall klar zu sein scheint, wird dem Igginger Einspruch wohl stattgegeben und wird aus diesemnun ein. Mit diesen drei Punkten weniger auf dem Konto landet Essingen dann auf dem vorletzten Platz, genau einen Platz und einen Punkt hinter Iggingen, was den Abstiegskampf natürlich noch einmal verschärft – sehr zur Freude der Igginger.Bettringen rangiert dann mit drei Punkten mehr auf dem Konto zwar weiterhin auf dem vierten Rang, hat nun aber noch einmal die Möglichkeit, Relegationsplatz zwei anzugreifen.

