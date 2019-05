Gmünder Spacedarter mit Vollgas Richtung B-​Liga

» Donnerstag, 16. Mai 2019

In der C-​Staffel der Rems-​Murr-​Liga eilen die Spacedarter aus Gmünd weiter von Sieg zu Sieg. Im achten Spiel haben sie am vergangenen Spieltag nun den achten Sieg eingefahren. Der Kurs ist ganz klar: B-​Liga. Zu Gast in Gmünd waren die Backnang Sixty-​Niners.

Kapitän Holger Ebenhöh spielte im Doppel gemeinsam mit Karin Seibold, die ihr Startvier-​Debüt gab. Das Spiel wurde mitungefährdet gewonnen. Ebenso starteten Steffen Paulus und José Viana sicher mit. Im ersten Einzelblock siegten Ebenhöh und Viana jeweils mit. Seibold verlor mit etwas Pech. Paulus fand überhaupt nicht ins Spiel und unterlag mit. Im zweiten Einzelblock ließen die Spacedarter nichts zu. Wiederum Ebenhöh und Viana gewannen mit. Paulus und Seibold gewannen im Entscheidungsleg mit. Unverändert ging es im zweiten Doppelblock weiter. Ebenhöh und Seiold siegten ein weiteres Mal mit, Paulus und Viana mitDer Gast aus Backnang stemmte sich nochmal gegen die drohende Niederlage. So wechselte Gästekapitän Olaf Schmigula gleich dreimal. Die eingewechselten Spieler starteten auch gleich voll durch. Paulu verlor. Ebenhöh wurde ebenfalls ein Leg abgenommen, doch er brachte sein Spiel zumdurch. Seibold setzte sich mitgegen Benedikt „Bene“ Krämer durch. Dieser warf in diesem Spiel eineNur Viana ließ sich von den Einwechslungen nicht aus der Ruhe bringen. Er gewann zum dritten Mal an diesem Abend mit, so dass der Sieg beimbereits feststand. Im letzten Block wechselte auch Gmünd zweimal. Ebenhöh machte Platz für Kevin Hadley, Paulus wurde durch Spidlen ersetzt. Hadley verlor mitgegen den bereits erwähnten Krämer. Dieser war, wie schon im Hinspiel, der stärkste Spieler der Gäste. Seibold unterlag mit. Auch Spidlen konnte sich nicht durchsetzen –. Viana, der das letzte Spiel hatte, gewannSomit stand ein am Ende doch gerechtes) für den Aufstiegsaspiranten. „Mit dieser Leistung, die wir in dieser Saison abrufen, sollte jetzt nichts mehr anbrennen und der Aufstieg in die B-​Liga gelingen“, so Ebenhöh nach dem neuerlichen Erfolg. Zudem hatten die Spacedarter noch einen Neuzugang zu vermelden: Lea Müller hat sich mit sofortiger Wirkung angeschlossen.

