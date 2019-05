„Junge Cellinis“ im Labor im Prediger-​Chor

Alle zwei Jahre findet der international ausgeschriebene Schmuck– Wettbewerb „Junge Cellinis“ statt, der sich an den Nachwuchs wendet. Die Wanderausstellung macht jetzt Station im Labor im Chor.

Zum Beginn der Remstal Gartenschau wurden schon am Sonntag die Türen zur Ausstellung „Junge Cellinis“ geöffnet. Die Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst in Schwäbisch Gmünd hat die Wettbewerbsausstellung nach Gmünd geholt. Im Labor im Prediger-​Chor wird sie in einer konsequent auf die Objekte ausgerichteten Weise präsentiert. Nichts soll von den Schmuckstücken ablenken – und sie verdienen jede Aufmerksamkeit.Denn präsentiert werden rundeindrucksvolle Arbeiten junger Gold– und Silberschmiede, die im internationalen Wettbewerb „Junge Cellinis“ die Jury überzeugten. Der „Zentralverbands der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere“ schreibt den Wettbewerb immer zu einem bestimmten Thema aus. Dieses Mal hieß es „U(h)rzeit — Zukunft. Aus Alt mach Neu.“ Dauer der Schau im Labor im Chor: bis. Juni.

