Mozartschule aus Hussenhofen landet auf Platz eins

» Donnerstag, 16. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Mozartschule

Der Württembergische Landessportbund ( WLSB ) hat 24 Schulen für ihre Platzierung beim Sportabzeichen-​Wettbewerb ausgezeichnet. Schüler und Lehrer haben im Jahr 2018 insgesamt rund 15 600 Sportabzeichen abgelegt. Die Mozartschule belegte Platz eins in der Kategorie der Schulen von 301 bis 500 Schülern. 24 Schulen, jeweils die sechs Bestplatzierten in vier Kategorien, erhielten Urkunden und Sachpreise. Bereits zum 21 . Mal fand der Sportabzeichen-​Wettbewerb statt.

Die Auszeichnungen werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Die Mozartschule Hussenhofen belegte in der Kategorie der Schulen vonbisSchülern den ersten Platz.„Wir freuen uns, dass wir noch so sportbegeisterte junge Menschen in unseren Schulen haben“, so–Vizepräsident Rolf Schmid bei der Ehrungsfeier. Das Sportabzeichen sei für die Schulen neben vielen anderen Veranstaltungen eine wichtige Sache. Ein großer Dank ging daher an das Engagement der Lehrkräfte und Schulleitungen, die mit dem Sportabzeichen Kinder und Jugendliche für Bewegung begeistern. Im Anschluss an die Preisverleihung lud derdie Schüler und Lehrer in das Mercedes-​Benz-​Museum ein. RundSchüler anSchulen sowie rundLehrer beteiligten sich im Jahram Wettbewerb. Damit wurden etwaProzent der insgesamt rundin Württemberg registrierten Sportabzeichen an Schulen abgelegt. Unter den Bestplatzierten waren neben den „Wiederholungstätern“ in diesem Jahr auch einige neue Schulen vertreten.

